KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA Kadıköy, Kurbağalıdere'yi deniz salyası kapladı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA Kadıköy, Kurbağalıdere'yi deniz salyası kapladı. Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya havadan da görüntülendi.

Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Kurbalığıdere'yi yine kapladı. Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya teknelerin bulunduğu kısımda yoğunlaştı. Kötü kokular yayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi. Kurbağalıdere'yi geçtiğimiz günlerde de deniz salyası sarmıştı.

KURBALIĞIDERE'Yİ HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM

30 yıldır Kadıköy'de yaşadığını söyleyen Erdoğan Biçer "En kötü zamanında bile böyle görmedim burayı. Hiç iyi bir görüntü değil. Çok daha kötü bir koku var. İlk defa böyle tabaka ile karşılaştım. Yaşayan tüm canlılar için büyük bir tehlike" diye konuştu.

KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ; DEREYİ KAPLAYAN SALYA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
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