Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı (2)
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Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı (2)

Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Haberler | Güncel

KARTAL açıklarında demirli bulunan Hasan Şişik adlı Ro Ro gemisi halatının kopması sonucu sürüklendi.

Gamze ŞİMŞEK-  İstanbul DHA  - KARTAL açıklarında demirli bulunan Hasan Şişik adlı Ro Ro gemisi halatının kopması sonucu sürüklendi. Sürüklenen gemi, kıyıdaki bir gemiye yaslandı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ile Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu sevk edildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan Hasan Şişik isimli Ro Ro gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle halatını kopardı. Sürüklenen gemi, sahildeki başka bir gemiye yaslandı.

Bunun üzerine Kurtarma-2 römorkörü ve Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu müdahale için gönderildi. Bu arada aynı bölgede bir balıkçı teknesinin halatı da koptu. Balıkçı teknesini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Sahildeki diğer balıkçılar da yardım ederek balıkçıyı halat atarak kıyıya çıkardı. 

 


Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı (2)
Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı (2)
Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı (2)
Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı (2)
Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı (2)
Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı (2)
Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek

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Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı (2) - Haberler
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