(havadan görüntüyle) KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE SANDALYESİNİ KAPAN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE GELDİ

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN/ KADEMELİ normalleşmenin ilk gününde İstanbullular sahillere akın etti.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN/ KADEMELİ normalleşmenin ilk gününde İstanbullular sahillere akın etti. Kamp sandalyelerini alanlar Caddebostan Sahili'nde arkadaşları ve aileleriyle oturdu.

Kademeli normalleşmenin ilk gününde İstanbul'da sahillerde yoğunluk oluştu. Kadıköy Caddebostan Sahili'ne gelenler saat kısıtlamasının olmadığı ilk akşamda arkadaşları ve aileleriyle oturdu. Bazıları ise nargile içti. Sahile gelenler, kısıtlamaların kalkmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"UMARIM HERKES AŞISINI OLUR"Sahilde vakit geçiren bir kişi, "Eskişehir'den geldim İstanbul'a. Çok mutluyum. Sağlık çalışanıyım. Bugün 3'üncü doz aşımı da oldum. O yüzden rahat rahat çıkıyoruz. Yasaklar kalktığı için de çok mutluyuz. Umarım herkes aşısını olur ve böyle güzel güzel gezmeye devam ederiz." dedi. Başka bir kişi ise, "Bence çok iyi oldu. Çok ihtiyacımız vardı. Tabi ki belirli kısıtlamalar olmalı. Bence muhteşem bir gün. Gece 12.00'ye kadar kalmayı düşünüyoruz burada." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı