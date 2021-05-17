Kademeli normalleşmenin ilk gününde Caddebostan Sahili'nde yoğunluk
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Kademeli normalleşmenin ilk gününde Caddebostan Sahili'nde yoğunluk

Kademeli normalleşmenin ilk gününde Caddebostan Sahili'nde yoğunluk
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Murat KORKMAZ / KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı.

Murat KORKMAZ/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Caddebostan Sahili'nde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine ilan edilen 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibari ile bitti. Vatandaşlar kısıtlama sonrası güneşli havanın tadını çıkarmak için Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimileri çimlerde oturdu kimileri ise kumsalda oturup denize girdi. Deniz üzerinde oluşan deniz salyasına rağmen yüzmeye devam edenler havadan da görüntülendi.


Kademeli normalleşmenin ilk gününde Caddebostan Sahili'nde yoğunluk
Kademeli normalleşmenin ilk gününde Caddebostan Sahili'nde yoğunluk
Kademeli normalleşmenin ilk gününde Caddebostan Sahili'nde yoğunluk
Kademeli normalleşmenin ilk gününde Caddebostan Sahili'nde yoğunluk
Kademeli normalleşmenin ilk gününde Caddebostan Sahili'nde yoğunluk
Kademeli normalleşmenin ilk gününde Caddebostan Sahili'nde yoğunluk
Kademeli normalleşmenin ilk gününde Caddebostan Sahili'nde yoğunluk
Kademeli normalleşmenin ilk gününde Caddebostan Sahili'nde yoğunluk
Kademeli normalleşmenin ilk gününde Caddebostan Sahili'nde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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