İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUK
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İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(Havadan görüntüyle) İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUKHaber - Kamera: Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İSTANBUL'da nöbetçi eczanelerin önünde kuyruk oluştu.

(Havadan görüntüyle) İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUK

Haber - Kamera: Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA İSTANBUL'da nöbetçi eczanelerin önünde kuyruk oluştu. İlaçlarını almak için eczanelere gelenler, metrelerce sıra ile karşılaştı. Eczanelerin önünde oluşan kuyruklar havadan da görüntülendi.

İstanbul'da bugün birçok nöbetçi eczane önünde yoğunluktan dolayı kuyruk oluştu. Nöbetçi eczacılar hastaların ihtiyacına cevap verebilmek için yoğun çaba harcadı. Eczane önünde sıraya giren Emir Sönmez, "Ciddi bir yoğunluk var. Normalde resmi tatil. Kapanma ile alakalı mı? Neden böyle anlayamadık. Çok yoğun. Bütün eczanelerde böyle." dedi.

Sırada ilaç almak için bekleyen Cansel Hiçyılmaz, "Maalesef her yerde kuyruk seviyoruz millet olarak. Eczanelerde bile kuyruk yapıyoruz. Bostancı'dan buraya kadar bir tane eczane yok" şeklinde sitem etti.

"İNSANLAR SAĞLIKLARINA KAVUŞMAK İÇİN GELİRKEN SAĞLIKLARINDAN OLMASINLAR"

Yakınıyla birlikte ilaç kuyruğunda bekleyen Ertuğrul Turgutözel ise, "Sayıları çok az. Çok geniş bir bölgede az sayıda eczane var. Bu işler biraz daha organize edilebilir. En azından bu nöbetçi eczane kısmında biraz daha hassas davranılabilir. İnsanlar sağlıklarına kavuşmak için gelirken sağlıklarından olmasınlar" diye konuştu.

İstanbul'daki nöbetçi eczanelerde oluşan kuyruk gün boyunca sürdü.

İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUK
İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUK
İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUK
İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUK
İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUK
İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUK
İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUK
İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUK
İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUK
İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANELERİN ÖNÜNDE KUYRUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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