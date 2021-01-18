(havadan fotoğraflar) İstanbul'da barajlardaki doluluk yüzde 30'u geçti

- İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 gün önce yüzde 19.13'e inen barajların genel doluluk oranı, yüzde 30'un üzerine çıktı. Yüzde 41,55 seviyesinde suyun bulunduğu Alibeyköy Barajı havadan da görüntülendi.

İstanbul'da 10 gün önce yüzde 20'nin altına düşen baraj doluluk oranı, yüzde 30'un üzerine çıktı. Yaklaşık 2 hafta önce yüzde 29 seviyelerindeki suyun, hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı ile birlikte yüzde 40'ın üzerine çıktığı Alibeyköy Barajı da havadan görüntülendi.

ISTARNCALAR BARAJI'NIN DOLULUK ORANI YÜZDE 84,95

Geçtiğimiz yıl, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normali değerlerinin üzerinde seyretti. Özellikle İstanbul'a, beklenen seviyede yağış düşmeyince, barajlar boş kaldı. Kuraklık tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da, uzun zamandır kar yağışı bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta etkili olan yağmur ve hafta sonu boyunca devam eden kar yağışı, barajlara yaradı. Bu durum, İSKİ'nin verilerine de yansıdı. İSKİ verilerine göre 10 gün önce İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 19,13'e inmişti. Bugün ise su bu oran, 30,10 olarak kayıtlara geçti. En fazla artış ise Istrancalar Barajında görüldü. İstanbul'a su sağlayan en önemli barajlardan biri olan Istrancalar barajının doluluk oranı yüzde 84,95 seviyesine yükselirken, Alibeyköy Barajı'nda ise bu rakam yüzde 41,55 seviyesine çıktı.





- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı