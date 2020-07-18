(havadan görüntüyle) HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE BİR AY SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI
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(havadan görüntüyle) HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE BİR AY SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI

Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışması başladı.

(havadan görüntüyle) HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE BİR AY SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI
18.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:04

Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışması başladı. Köprüde trafik yoğunluğuna neden olan çalışmalar havadan görüntülendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü'nde bir ay boyunca 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın ilk etabı başladı. Gece saatlerinde başlayan çalışmanın birinci etabında Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatıldı. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak. Bir ay boyunca sürecek olan çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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