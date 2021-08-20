HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(havadan görüntüyle) HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTIHaber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) -HALİÇ Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada, kazaya neden olduğu öne sürülen 2 kişi otomobili bırakarak kaçtı.

(havadan görüntüyle) HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) -HALİÇ Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada, kazaya neden olduğu öne sürülen 2 kişi otomobili bırakarak kaçtı.

Haliç Köprü çıkışı Ayvansaray mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla ilerleyen otomobil, aynı yönde ilerleyen kapalı kasa minibüse çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrilerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralanan minibüs sürücüsünün yardımına koşarken kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki 2 kişi araçtan inerek olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapanırken Edirne yönünde yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza olmaması için önlem alırken belediye ekipleri de yola dökülen yakıt üzerine kum dökerek önlem aldı. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından uzun süre aksayan trafik normale döndü. Polis olay sonrası soruşturma başlattı. Kaza sebebiyle oluşan kilometrelerce trafik drone ile görüntülendi.

HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI
HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI
HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI
HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI
HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI
HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI
HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI
HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI
HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI
HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI
HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI
HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Kibariye Hande Yener Davut Güloğlu
Spor Gervinho Arda Turan Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KAÇTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 13:55:26. #1.14#

title