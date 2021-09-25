FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN - Haberler
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FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(Havadan görüntüyle) -FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGINSerdar ALTINTEPE ? Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te iki katlı ahşap otelin çatısında yangın çıktı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - (Havadan görüntüyle) -FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN

Serdar ALTINTEPE ? Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te iki katlı ahşap otelin çatısında yangın çıktı. Otelde kalan yabancı turistler hızla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, havadan da görüntülendi.

Fatih Hacı Kadın Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak'ta bulunan ve otel olarak kullanılan iki katlı ahşap binanın çatısında, saat 06.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada otelde konaklayan yabancı turistler, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Öte yandan, otel olarak kullanılan ahşap binada çıkan yangın, havadan drone ile görüntülendi.

FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN

FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN

FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN

FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN

FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN

FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN

FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN

FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN

FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN

FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN
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Haber: FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP OTELDE YANGIN - Haberler
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