ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ havadan görüntüyleAli AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta lojistik firmasına ait depoda çıkan yangında hurdaya dönen yüzlerce beyaz eşya havadan görüntülendi.

ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ havadan görüntüyle

Ali AKSOYER/ İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta lojistik firmasına ait depoda çıkan yangında hurdaya dönen yüzlerce beyaz eşya havadan görüntülendi.

Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan lojistik firmasına ait deponun beyaz eşyalarının tutulduğu kısımda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 10 bin metrekarelik deponun tamamını sardı. İçerde bulunan eşyalarda patlamalar meydana geldi. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre iş yerlerinde ve apartmanlarda oturanlar da tahliye edildi. Yangın söndürüldüğünde geriye hurda yığını kaldı. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinelerinin de aralarında bulunduğu hurdaya dönmüş yüzlerce beyaz eşya yangın söndürüldükten sonra havadan görüntülendi.

ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle
ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle
ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle
ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle
ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle
ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle
ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle
ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle
ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle
ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle
ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangın 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı
Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangın 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ümit Dündar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mete Gazoz Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 18:51:49. #1.15#

title