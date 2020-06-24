(havadan görüntüyle) ÇATALCA'DA HORTUM SERALARI DA VURDU, KAMYONETİ DEVİRDİ
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(havadan görüntüyle) ÇATALCA'DA HORTUM SERALARI DA VURDU, KAMYONETİ DEVİRDİ

Çatalca'da hortumun seralara da zarar verdiği ortaya çıktı.

(havadan görüntüyle) ÇATALCA'DA HORTUM SERALARI DA VURDU, KAMYONETİ DEVİRDİ
24.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:05

 Çatalca'da hortumun seralara da zarar verdiği ortaya çıktı.  Tarlada bulunan kamyonet  hortumun etkisiyle devrilerek metrelerce sürüklendi. 

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Ali AKSOYER - Can EROK/ İSTANBUL, - İstanbul'da dün etkili olan hortum Çatalca Muratbey Mahallesi ile Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerine zarar verdi. Hortum Muratbey Mahallesi'nde bulunan seralara da zarar verdiği ortaya çıktı. Seraların demirleri ve naylon brandaları hortumun etkisiyle paramparça oldu. Tarlada bulunan kasalar da dört bir yana savruldu. Hortumun etkisiyle tarlada bulunan bir kamyonet de devrilerek metrelerce sürüklendi. O kamyonette de maddi hasar oluştu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çatalca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için seraların bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Hortumda zarar gören seralar havadan da görüntülendi. 

"10 YILLIK BİRİKİMİMİZ GİTTİ"

Sera sahibi Ahmet Şanlı, "Hepimiz şaşırdık. Ne olduğunu, nasıl gelip gittiğini anlayamadık. Kamyoneti 15 metre kadar sürükledi. Seralarımız, barakalarımız hiçbir şey kalmadı. 10 yıllık birikimimiz gitti. Seralarda yeşillik üzerine fesleğen, reyhan vardı. Hiçbir şey kalmadı" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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