CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
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CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU

13.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:21

(Havadan görüntüyle) CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞUHaber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / KISITLAMANIN kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

(Havadan görüntüyle) CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ/ KISITLAMANIN kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karar gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Güneşi de gören İstanbullular buraya geldi. Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu vatandaşlar, yürüyüş yaptı. Bazılarının bisiklete bindikleri görüldü. Bazıları ise çimlerde veya deniz kenarına oturarak vakit geçirdi. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE CUMARTESİ YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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