Beykoz'da dere taştı, mahalle su altında kaldı

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağmurla Beykoz'da Göllü Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerindeki yer alan Riva Deresi taştı. Sel suları su baskınına sebep olurken, cadde üzerinde bulunan çocuk parkı su altında kaldı. Sürücüler ise mahalleye ulaşmak için farklı yollar kullanmak zorunda kaldı.

"EVLERİNE ULAŞAMAYANLAR GECEYİ KAHVEHANEDE GEÇİRDİ"

"VATANDAŞLAR ARABALARINI BIRAKIP YAYA YOLARAK EVLERİNE GİTTİ"

"DERENİN ISLAH EDİLMESİ LAZIM"