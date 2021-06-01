(havadan görüntüyle) BAŞAKŞEHİR'DE KİMYASAL ATIK ALARMI (2)
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(havadan görüntüyle) BAŞAKŞEHİR'DE KİMYASAL ATIK ALARMI (2)

(havadan görüntüyle) BAŞAKŞEHİR'DE KİMYASAL ATIK ALARMI (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor.

Başakşehir Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor. Yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına dökülen kimyasal atıktan duman çıkması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Çevreye kötü koku da yayılırken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.  Atık, drone ile havadan da görüntülendi

Görüntü dökümü:

-------------Kimyasal maddenin görüntüsü-Çevredeki vatandaşlar-Polis ekipleri -Genel ve detaylar-Havadan görüntüler (ek)

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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