Başakşehir'de işyerinin çatısında yangın

Ömer ÇETİNASLAN/ BAŞAKŞEHİR İkitelli'de bir işyerinin çatısında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yanan yerden çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın saat 09.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı iş merkezinin çatısında çıktı. Jeneratörlerin bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen sebeple alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangında çıkan dumanlar kilometrelerce öteden göründü. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken tedbir amaçlı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yangın sırasında bina içinde olan görgü tanıklarından Mert İlksoy, "Bir anda alevler yükseldi. Siyah duman çıktı. Kısa süreli panik oldu ama hızlıca söndürdüler" dedi. Yangında yaralı ya da can kaybının olmadığı öğrenildi.