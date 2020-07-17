(havadan görüntüyle) AYASOFYA CAMİİ ÖNÜNDE CUMA HAREKETLİLİĞİ Ayasofya Camii önünde cuma yoğunluğu yaşandı.

Ayasofya Camii önünde cuma yoğunluğu yaşandı.24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sürüyor. Camii önüne gelen vatandaşlar, ezan okunduğu sırada cep telefonu kameralarıyla video çekti. Bazı vatandaşların ise cami önünde namaz kıldığı ve dua ettiği görüldü. Ayasofya önündeki hareketlilik havadan da görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA