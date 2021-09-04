Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar
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Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar

Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, sitelerin önündeki yola kamyonlarca hafriyat döküldü.

 AVCILAR'da, sitelerin önündeki yola kamyonlarca hafriyat döküldü. Sitelerin önünde adeta tepecikler oluştu. Site sakinleri kaçak hafriyat dökenlerden şikayetçi oldu. Avcılar Belediyesi ise "Konu ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

Tahtakale Mahallesi'nde sitelerin önündeki boş arazi kaçak hafriyat döküm alanına dönüştürüldü. Araziyle yetinmeyerek, yolu da tamamen hafriyatla kapattılar.

"GÖRSEL KİRLİLİK VE PİSLİK BARINDIRIYOR"

Ortaya çıkan görüntüden rahatsızlık duyduğunu ifade eden mahalle sakini Onur Dağ, "Bu mahallede oturuyorum. Öncelikle görsel kirlilik ve çok fazla pislik barındırıyor. Sokak hayvanlarını kendilerine mesken ediyorlar. Biriktikçe daha da çoğalıyor. Artık yetkisi bulunmayan hafriyat kamyonları gelip buraya yasadışı boşaltım yapıyorlar. Bu hiçbir şekilde önlenmeden devam ediyor. Moloz yığınları genel olarak çevre halkını rahatsız ediyor. Sosyal mecrada çok fazla dile getiriliyor. Yetkili mercilere sürekli şikayetlerde bulunuluyor ama sonuç alınamıyor. Buradan kaldırılmasını temenni ediyorum. Kamyonların yasadışı bir şekilde boşaltım yapmasının önlenmesi gerekiyor" dedi.

"ÖNÜNE GELEN MOLOZLARI İSTEDİĞİ YERE BOŞALTIYOR"Yetkililerin duruma çözüm getirmesini beklediğini ifade eden mahalle sakini Fehmi Yalın da, "Burada oturuyorum. Gördüğünüz gibi önüne gelen molozları istediği yere boşaltıyor. Çok çirkin bir görüntü. Hepimiz rahatsızız. İlgililerden çözüm bekliyoruz. Bir an önce buna çare bulmaları lazım. Zabıta ve diğer ilgililerin takip etmesi lazım. Hiç hoş bir görüntü değil." diye konuştu.

AVCILAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Avcılar Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından, yasak olmasına rağmen kaçak yollarla Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak'ta hafriyat bırakıldığı tespit edilmiş ve konu ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Ayrıca hafriyatın döküldüğü sokak, gerekli temizlik çalışmaları yapılmasının ardından kamyon geçişine tamamen kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.


Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar
Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar
Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar
Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar
Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar
Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar
Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar
Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar
Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar
Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar
Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar
Avcılar'da sitelerin önüne kamyonlarca hafriyat döküp kaçtılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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