AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın temel kazısı ardından bitişikteki ilkokulun duvarı çöktü.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın temel kazısı ardından bitişikteki ilkokulun duvarı çöktü.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir bina için iş makineleri ile temel kazı çalışmalarına başlandı. Çalışmalara önceki akşam ara verilmesinin ardından bitişikteki Denizköşkler İlkokulu'nun bahçe duvarı, altının boşalması ve yağışın etkisiyle çöktü. İnşaat alanında ve okulun bahçesinde o saatte kimsenin bulunmaması nedeniyle duvar ve parmaklıklar altında kalan kimse olmadı.Belediye ekipleri okul bahçesindeki çökme olan duvarın olduğu bölüme çift güvenlik şeridi çekti. İtfaiye ekipleri de bölgede risk unsuru olup olmadığını inceledi. İnşaatın hemen yanındaki binada oturan Nahit Erdem, 'Yan taraftaki bina kentsel dönüşümden dolayı yıkılması nedeniyle okul tarafındaki sabah duvar çöktü. Bizim tarafa akseder mi bilemiyorum. Gündüz olsa çocuklar açısından tehlike oluştururdu. Görünüş itibarıyla bir tehlike yoktu. Altı boşaldığı için duvar çökmüş olabilir" dedi.

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

geri dönüşüm, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title