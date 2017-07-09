Havadan Görüntüyle) 'Adalet Mitingi' Alanı Saat 18.00 İtibariyle Böyle Görüntülendi (3)

Havadan Görüntüyle) 'Adalet Mitingi' Alanı Saat 18.00 İtibariyle Böyle Görüntülendi (3)

Havadan Görüntüyle) 'Adalet Mitingi' Alanı Saat 18.00 İtibariyle Böyle Görüntülendi (3)