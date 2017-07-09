(Havadan Görüntüyle) Adalet Mitingi Alanı Saat 17.20 İtibariyle Böyle Görüntülendi....

(Havadan Görüntüyle) Adalet Mitingi Alanı Saat 17.20 İtibariyle Böyle Görüntülendi....

(Havadan Görüntüyle) Adalet Mitingi Alanı Saat 17.20 İtibariyle Böyle Görüntülendi....