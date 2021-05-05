15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(Havadan görüntüyle) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİCeza kesilen metrobüsteki yolcu, İşim yoktu, hava alayım dedimGamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma sürecinde İstanbul genelinde 305 noktada denetim yapıldı.

(Havadan görüntüyle) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ

Ceza kesilen metrobüsteki yolcu, İşim yoktu, hava alayım dedim

Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma sürecinde İstanbul genelinde 305 noktada denetim yapıldı. Çevik kuvvet ekiplerinin de dahil olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimde durdurulan metrobüste izin belgesi olmayan yolcuya ceza kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma sürecinde İstanbul genelinde yapılan denetimlere trafik ve asayiş ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet polisleri de katılıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan denetim noktasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve çevik kuvvet polisleri araçları tek tek durdurarak içeride bulunan kişilerin izin belgelerini kontrol etti. Ayrıca güvenlik noktasından geçen metrobüsler de durduruldu. Yolcuların izin belgeleri titizlikle kontrol edilirken izin belgesi olmayan bir kişiye ceza kesildi. Metrobüsten indirilen yolcu, İşim yoktu, hava alayım dedim. Arkadaşlarla özel bir misafirim vardı Almanya'dan gelen. Kıramadım geldim. Sağ olsun polis ağabeylerimiz yardımcı oluyor. dedi.

Öte yandan denetim noktasında TOMA, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis köpeği ve Jammer hazır bulundu. İstanbul genelinde hafta içi 18 bin 800, hafta sonu ise 21 bin personelin 305 ayrı noktada denetim yaptığı öğrenildi. Ayrıca İstanbul genelinde bulunan Jandarma bölgesinde ise 109 noktada 1783 personel ile denetim yapıldığı bildirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim havadan da görüntülendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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