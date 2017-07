15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın Yüzde 95'i Tamamlandı

15 Temmuz'un yıl dönümünde açılacak olan Şehitler Anıtı'nın büyük bölümü tamamlandı. Çalışmaların aralıksız sürdüğü anıt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Anıtın kendisiyle birlikte çevre düzenleme çalışmaları da eşzamanlı olarak yapılıyor.

YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında yapımına başlanan eşkenar beşgen mimariye sahip anıtta çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı. Anıtın çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da eşzamanlı yapılıyor.



ANITIN ÜZERİNDE 94 ŞEHİTİN İSMİ OLACAK

Anıtın üzerinde, İstanbul'da darbecilere karşı direnirken şehit düşen toplam 94 şehidin isimleri yer alacak. 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde şehit olanlar arasında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok da yer alıyor.

"KAİNATI VE SONSUZLUĞU SEMBOLİZE EDİYOR"

Kubbenin 5 köşesinde 5 kemer bulunduğunu belirten Şenalp, "Kemerlerden ikisi giriş ve çıkış için birer kapı mahiyetinde. Diğer 3 kemer, içlerinde 94 şehit isiminin yazılı olduğu kitabeler şeklinde kullanıldı" dedi. Kubbenin bütünlüğüyle kainatı ve sonsuzluğu sembolize ettiğini belirten Şenalp, şöyle konuştu:

"Kubbe, şehitlerin aslında ölüler olmayıp sonsuz bir hayata mazhar olduğunu ifade etmektedir. Kubbeyi teşkil eden geometrik kollar milletin böylesine bir teşebbüs karşısında ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kenetlenmeye atıftır. Bu tevhid ve kenetlenme sayesindedir ki milletimizin ve devletimizin bekasını temin edecek çok güçlü ve sarsılmaz bir çatı oluşmuştur."

24 SAAT SELA OKUNACAK

Kubbenin çevrelediği kademeli mekanın merkezinde Türk-İslam sanatlarının öğelerinden biri olan mukarnasın bir havuz şeklinde kullanıldığını anlatan Şenalp, "Bu merkez, zamanın, canlı olan her şeyin ve tüm olayların tek bir yere, bir merkeze aktığının ifadesidir. Ziyaretçiler bu merkezin etrafındaki kademelerde oturup gece gündüz her an okunacak selayı dinleyip, şehit isimlerini okuyabilecek, dileyenler Kuran okuyup dua edebilecek" dedi.

ERDOĞAN BÖYLE DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ekim ayında Rize'de gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: "Korkaklar zafer takı dikemez, onu yiğitler diker. İşte onu sizler diktiniz, dikiyorsunuz. Zafer anıtlarını Allah'ın izniyle bu millet dikti. Şimdi biz bir zafer anıtını inşallah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışına dikeceğiz. Oraya inşallah şehitlerimizin ismini yazacağız. Aynı şekilde bir tanesini de Ankara'ya dikeceğiz."