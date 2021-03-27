(Havadan fotoğrafla) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin yaşam alanı karaya alındı
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(Havadan fotoğrafla) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin yaşam alanı karaya alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
(Havadan fotoğrafla) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin yaşam alanı karaya alındı

Ocak ayında Zeytinburnu sahilinde karaya oturan geminin yerinde söküm işlemi devam ediyor.

Ocak ayında Zeytinburnu sahilinde karaya oturan geminin yerinde söküm işlemi devam ediyor. Geminin yaşam alanı olarak kullanılan bölgesi kesilerek karaya alındı.

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocakta Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi sürüklenerek karaya oturmuştu. 11 Haziran 2018 tarihinden itibaren boş olarak Ahırkapı Serbest Demir Alanında demirlemiş haldeyken sürüklenen ve karaya oturan gemi için yapılan incelemeler sonucu yerinde söküm işlemine karar verildi. Geminin parçalanmasına karar verilmesinin ardından hazırlıklar tamamlanarak yerinde bozum ve söküm işlemi başladı. 8 Mart günü başlayan çalışmalarda oksijen tüpü kullanılarak kesilen dev demir parçalar vinç ile karaya çıkarılıyor. Geminin yaşam alanı olarak kullanılan bölgesi de bugün kesilerek tamamen karaya alındı. Çalışmaların başladığı 8 Mart tarihinden itibaren 45 gün içinde geminin tamamen parçalanması planlanıyor.


- İstanbul
(Havadan fotoğrafla) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin yaşam alanı karaya alındı
(Havadan fotoğrafla) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin yaşam alanı karaya alındı
(Havadan fotoğrafla) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin yaşam alanı karaya alındı
(Havadan fotoğrafla) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin yaşam alanı karaya alındı
(Havadan fotoğrafla) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin yaşam alanı karaya alındı
(Havadan fotoğrafla) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin yaşam alanı karaya alındı
(Havadan fotoğrafla) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin yaşam alanı karaya alındı
(Havadan fotoğrafla) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin yaşam alanı karaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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