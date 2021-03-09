(Havadan fotoğrafla) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin sökülen parçaları karaya taşınıyor

OCAK ayında Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturan Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinin yerinde söküm işlemi devam ediyor. Ambar kısmında kesilen dev parçalar bugün vinç ile karaya taşındı. Çalışmalar havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak'ta Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi sürüklenerek karaya oturmuştu. 11 Haziran 2018 tarihinden itibaren boş olarak Ahırkapı Serbest Demir Alanında demirlemiş haldeyken sürüklenen ve karaya oturan gemi için yapılan incelemeler sonucu kurtarılamayacağı raporu hazırlandı. Balık adamlar tarafından geminin alt kısmında yapılan çalışmalarda, yan bordada ciddi yarıklar olduğu, ambar kısmının tamamen su aldığı ve tamir edilmesinin mümkün olmadığı belirlendi.

Geminin parçalanmasına karar verilmesinin ardından hazırlıklar tamamlanarak yerinde söküm işlemi başladı. İlk olarak, ambar bölümünü üzerinde bulunan demirler kesildi. Oksijen tüpü kullanılarak kesilen dev demir parçaları vinç ile karaya çıkarıldı. 45 gün içinde tamamlanması planlanan yerinde söküm işlemi sonrası 800 ton demirin geri dönüşüme kazandırılması planlanıyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı