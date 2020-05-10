(Havadan görüntülerle) YUNUSLARIN GÜNBATIMI'NDA KIZ KULESİ'YLE DANSI...
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(Havadan görüntülerle) YUNUSLARIN GÜNBATIMI'NDA KIZ KULESİ'YLE DANSI...

(Havadan görüntülerle) YUNUSLARIN GÜNBATIMI'NDA KIZ KULESİ'YLE DANSI...
10.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:05

İstanbul Boğazı'ndan geçen yunuslar, Kız Kulesi çevresinde günbatımında büyüleyici danslarıyla adeta gösteri yaptı.

İstanbul Boğazı'ndan geçen yunuslar, Kız Kulesi çevresinde günbatımında büyüleyici danslarıyla adeta gösteri yaptı. 

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı İstanbul Boğazı'nın sakinleri yunuslara yaradı. Boğaz üzerinde kısıtlamadan dolayı gemi trafiğinin azalması ve vapur trafiğinin durmasıyla birlikte ortaya çıkan yunuslar, Kız Kulesi çevresinde gün batımında dans etti. Kız Kulesi'ndeki günbatımında yunusların dansı görsel şölen oluşturdu. O anlar drone tarafından havadan görüntülendi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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