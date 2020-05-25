(Havadan görüntülerle) YEŞİLKÖY ÇOK AMAÇLI ACİL DURUM HASTANESİ'NDE ÇALIŞMALAR BAYRAMDA DA DEVAM... Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlann Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlann Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta açılışının yapılacağını duyurduğu ve 8 Nisan'da inşaatına başlanılan Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayramda da sürüyor. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan salgın hastanesinde işçiler aralıksız çalışıyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi. - İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA