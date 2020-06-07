(Havadan Görüntülerle)YASAKSIZ İLK PAZAR GÜNÜ CADDEBOSTAN SAHİLİ DOLDU TAŞTI Kısıtlamasız ilk Pazar günü çok sayıda vatandaş, akşam saatlerine doğru Caddebostan Sahili'ne akın etti.

Kısıtlamasız ilk Pazar günü çok sayıda vatandaş, akşam saatlerine doğru Caddebostan Sahili'ne akın etti. İki ayın ardından kısıtlamanın olmadığı ilk Pazar günü vatandaşlar yiyecek, içecek ve sandalyelerini alarak Caddebostan Sahili'nin yolunu tuttu. Bazı vatandaşların, sahildeki yeşillik alanda kalabalık gruplar halinde masa kurdukları da görüldü. Kimi vatandaşlar maske kullanmaya ve sosyal mesafe kuralına özen gösterirken, pek çok vatandaşın ise yakın mesafede ve maskesiz olduğu gözlendi. Yürüyüş yapan ve bisiklet sürenlerin sayısının da oldukça fazla olduğu sahilde kalabalık, havadan da görüntülendi. Öte yandan bir vatandaş ise yüzerek, denizin tadını çıkarttı.

- İstanbul

Kaynak: DHA