(Havadan Görüntülerle) Vatandaşlar Miting Alanına Girmeye Başladı- Ek -2

Yürüyüşü tamamlayan Kılıçdaroğlu: Kimse son olduğunu düşünmesin!
Kılıçdaroğlu miting alanına ulaştı! "Adalet Yürüyüşü" sona erdi
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