(havadan görüntülerle) valilik: istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi tahliye edilecek.

01.10.2019 16:06

İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, " İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir" denildi.İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin deprem ön hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.Açıklamada "26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ (ÇAPA YERLEŞKESİ)

İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Yerleşkesi'nde bulunan binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde;

İç Hastalıkları Poliklinikleri Binası, Cerrahi Tıp Bilimleri Binası, Dekanlık Binası ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü Binası'nda deprem kaynaklı yapısal bir hasara rastlanılmadığı, Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi Binasının; yapım yılı, malzeme kalitesi ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi'nde bulunan 7 adet binada yapılan deprem ön hasar tespiti incelemesi neticesinde;

Binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde; 26.09.2019 tarihinde meydana gelen depremden dolayı; Çocuk Acil binasının az hasarlı, diğer 13 binada ise yapısal bir hasar olmadığı tespit edilmiştir.

Kardiyoloji Enstitüsü (Haseki) Mikrobiyoloji Laboratuvarı,

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Bakırköy) binaları,

Veteriner Fakültesi (Avcılar) binasının az hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

Binaların yapım yılı ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre hareket edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda hasar tespit durumuna göre binalarda sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin devamına ilişkin karar, her iki üniversitemizin rektörlüklerince verilecektir.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntüler

-Binanın havadan görüntüleri

Kaynak: DHA