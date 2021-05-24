Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı
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Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı

Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

Murat KORKMAZ/ ÜSKÜDAR Sahili'nde bulunan tarihi Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yapılan yaya yolu tamamlandı.

Murat KORKMAZ/ ÜSKÜDAR Sahili'nde bulunan tarihi Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yapılan yaya yolu tamamlandı. Yaya yolu havadan da görüntülendi.

Üsküdar Sahili'nde bulunan tarihi Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin önüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yürüyüş yolu projesi tamamlandı. Yol vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı. Tarihi cami ve açılan yürüyüş yolu havadan da görüntülendi.

Gülşah Eşme, "Biz de yasaktan sonraki ilk gün yengemle geldik, burada keyif yapıyoruz. İçeceklerimizi içiyoruz. Çok güzel olmuş bu düzenleme. Bayağıdır böyle sahile gitmiyorduk. Denizi gördük, içimiz açıldı." dedi. Balık tutan Özgür Toprak, "Ben buraya Eminönü'nden geldim. Evvelden buraya geldiğimde bırak balık tutmayı yürümesi bile zordu. Son zamanlarda yapılan çalışmalardan dolayı mutlu oldum, güzel gördüm. Eminönü'nden buraya geldim, sırf balık tutmak için. Sevdiğim, gezdiğim bir yer. Herkesin gelebildiği bir yer. Memnunum buradan." diye konuştu.

Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı
Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı
Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı
Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı
Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı
Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı
Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı
Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı
Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı
Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı
Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı
Üsküdar Sahili'nde Şemsi Ahmet Paşa Camii önündeki yaya yolu açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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