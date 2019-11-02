(Havadan görüntülerle) ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

02.11.2019 19:00

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA

Ümraniye'de bulunan 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Yangın saat 17.30 sıralarında Site Mahallesi 3134 sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle sokakta büyük korku ve panik yaşandı. Alevler ve çıkan duman metrelerce uzaktan görüldü. Apartmanda oturanlar hemen tahliye edildi.

MANGALDA İDDİASIAlevler itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çatıda yapılan mangal nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Görüntü Dökümü: ---------------------alev alev yanan çatı-itfaiyenin yerden ve merdiven aracıyla müdahalesi-Sokağa çıkan vatandaşlar-Vatandaşlar ile röp-Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA