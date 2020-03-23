(Havadan görüntülerle) TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SAKİNLİK, DURAKLAR BOŞ KALDI
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(Havadan görüntülerle) TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SAKİNLİK, DURAKLAR BOŞ KALDI

Pazartesi sabahı yoğunluk olan metro ve metrobüs istasyonları bu sabah geçen haftalara göre sakindi.

23.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:23
(Havadan görüntülerle) TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SAKİNLİK, DURAKLAR BOŞ KALDI
Pazartesi sabahı yoğunluk olan metro ve metrobüs istasyonları bu sabah geçen haftalara göre sakindi. Koronavirüs salgını sonrası "Evde Kal" çağrısına uyan çoğu kişi evinden çıkmadı. Toplu taşıma araçlarını kullananların ise maske ve eldiven taktığı görüldü. Metrobüs yolları havadan da görüntülendi.

"ÖNLEM ALDIK, ÖLMEKTEN DAHA İYİDİR"

Maske ve eldivenle işe gittiğini ifade eden ve metrobüs kullanan Ömer Yaman, "İşe gidiyorum. Mecburen önlem aldık. Ölmekten daha iyidir. Metrobüse biniyoruz. Metrobüste bakıyorum eldiven takmayanlar var. Mecburen biz de önlem almak zorundayız. Yaş olarak biraz daha risk grubunun altındayız ama yine de bir tedirginlik var. Sonuçta bizim yaşımızda da yakalanan insanlar oluyor. Herkesi eldiven ve maske takmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. İşe gitmek için metrobüs kullanan bir diğer vatandaş Mikail Şen, "İşe gidiyorum. Maalesef evden çıkmak zorunda kaldım. İnşallah bundan sonra çıkmak zorunda kalmayız. Eldiven ve maske çantamda. Metrobüse binince takacağım. Bir tedirginlik var. Sadece biz değil evde bekleyen akrabalarımıza da bu hastalığı geçirme olasılığımız çok yüksek" şeklinde konuştu.

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANMADI

Koronavirüs salgını sonrası İstanbul trafiğinde de hafta başı yoğunluğu yaşanmadı. Yollarda araçlar rahatlıkla ilerlerken saat 08.30 sıralarında Altunizade'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yolda kısa süreli yoğunluk yaşandığı görüldü. Metrobüs yolları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü: -------------------------(HAVADAN)-D100 Çobançeşme kavşağı drone-Basın Ekspres yolu drone-Sahin yolu drone

(AKTÜEL)-Vatandaşlardan detay görüntüler-Metrobüs ve metro istasyonundan görüntüler-Trafikten görüntüler-Vatandaşlarla röportajlar-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

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