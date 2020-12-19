(Havadan fotoğraflarla) Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
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(Havadan fotoğraflarla) Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı

19.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:56
(Havadan fotoğraflarla) Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı

Zeki GÜNAL / SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul boş kaldı.

Zeki GÜNAL/ SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul boş kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir kaç turist gezerken, meydan, İstiklal Caddesi, havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Çalışma izin belgeleri ile turistler hariç İstanbullular evlerinde kalıyor. Bu nedenle İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı. Her gün binlerce kişinin gelip, geçtiği Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi'ne sakinlik hakim oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir kaç turist yürürken, sakinlik havadan görüntülendi.


(Havadan fotoğraflarla) Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:56:32. #1.15#
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