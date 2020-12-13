(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
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(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri

13.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:08
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri

İstanbul'da, birçok semtten duyulan siren sesleri merak uyandırdı.

İstanbul'da, birçok semtten duyulan siren sesleri merak uyandırdı. Sosyal medyada da merak edilen seslerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan çekime katılan polis araçlarının siren sesleri olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanan ve siren çalarak ilerleyen polis araçları konvoyu büyük merak uyandırdı. Birçok semtten duyulan sesler sosyal medyada da merak konusu oldu. 9'u zırhlı 54 araçlık polis konvoyu sirenler çalarak Barbaros Bulvarı'nı geçtikten sonra Taksim Meydanı'na yöneldi. Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği ve cep telefonu kameralarıyla kayıt ettiği konvoyun yolculuğu Taksim Meydanı'nda sona erdi. Konvoyun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan bir çekimde kullanılmak üzere oluşturulduğu öğrenildi.


- İstanbul
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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