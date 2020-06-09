(Havadan görüntülerle) TAKSİM MEYDANI'NDA 6 KATLI BİNADA TEHLİKELİ ÇALIŞMA
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(Havadan görüntülerle) TAKSİM MEYDANI'NDA 6 KATLI BİNADA TEHLİKELİ ÇALIŞMA

TAKSİM Meydanı'nda oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'de bulunan 6 katlı bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışma yapan kişiler havadan görüntülendi.

(Havadan görüntülerle) TAKSİM MEYDANI'NDA 6 KATLI BİNADA TEHLİKELİ ÇALIŞMA
09.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:29
TAKSİM Meydanı'nda oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'de bulunan 6 katlı bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışma yapan kişiler havadan görüntülendi. Baret ve emniyet kemeri gibi kullanılması zorunlu olan teçhizatları olmadan metrelerce yüksekte çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.  İşçilerin hiçbir önlem almadan yaptığı tehlikeli çalışma kameraya yansıdı. Drone ile görüntülendiklerini fark eden işçiler, bulundukları yerden apar topar inerek çalışmayı durdurdu. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar çatıya çıkan işçiler çalışmalarına devam etti.

Görüntü dökümü:

---------------------Havadan görüntüler -Taksim Meydanı-Binanın çatısında yapılan çalışma-Hiç bir önlem almadan çalışan işçiler-İşçilerin kendilerini görüntüleyen drone'u fark etmeleri-İşçilerin çalışmayı bırakıp çatıdan inmeleri-i-Taksim Meydanı-Çatıda hiç bir önlem almadan çalışan işçiler

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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