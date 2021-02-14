(Havadan görüntülerle) TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

KAR yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de etkili oldu. Dün gece başlayan kar yağışı, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı'nı beyaza bürüdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri karları temizledikten sonra kuşlara yem attı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı turistler de İstiklal Caddesi'nde gezdi. Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik dikkat çekerken, karın etkili olduğu Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı havadan da görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı