Havadan Görüntülerle) Süper Ay İstanbul'da Böyle Görüntülendi
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN - Hüseyin COŞKUN - Çağrı ÇALIŞKAN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü.
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN - Hüseyin COŞKUN - Çağrı ÇALIŞKAN - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA
2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi. Süper Ay DHA kamerasıyla havadan görüntülendii.
Görüntü Dökümü
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-Süper Ay'dan görüntüler
-Süper Ay'ın havadan görüntüleri
Kaynak: DHA