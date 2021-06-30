(Havadan fotoğraflarla) Sultanbeyli'de 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi
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(Havadan fotoğraflarla) Sultanbeyli'de 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi

(Havadan fotoğraflarla) Sultanbeyli'de 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ'de insan sağlığını tehdit eden ve taklit marka kahve üretimi yapan imalathaneye baskın düzenlendi.

SULTANBEYLİ'de insan sağlığını tehdit eden ve taklit marka kahve üretimi yapan imalathaneye baskın düzenlendi. Baskında, 830 kilogram teneke kutular içerisinde paketlenmiş halde hazır sahte kahve ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen kahveler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Sultanbeyli'de insan sağlığını tehlikeye sokan ve taklit marka ürün olarak kahve üreten  imalathaneye baskın düzenlendi. Baskında 582 adet 1000 gramlık teneke kutular içerisinde satışa hazır kahve, 850 adet yarı mamul (teneke kutusu kapağı, teneke kutu, boş karton kutu) 100 metre şerit, 250 kilo ham madde olmak üzere toplamda 830 kilogram sahte olduğu değerlendirilen kahve ele geçirildi. Operasyonda F.Ç isimli kişi gözaltına alındı. 

(Fotoğraf)


(Havadan fotoğraflarla) Sultanbeyli'de 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi
(Havadan fotoğraflarla) Sultanbeyli'de 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi
(Havadan fotoğraflarla) Sultanbeyli'de 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi
(Havadan fotoğraflarla) Sultanbeyli'de 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi
(Havadan fotoğraflarla) Sultanbeyli'de 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi
(Havadan fotoğraflarla) Sultanbeyli'de 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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