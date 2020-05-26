(Havadan görüntülerle) SÜLEYMANİYE CAMİİ İLK CUMA NAMAZI İÇİN DEZENFEKTE EDİLDİ Süleymaniye Camii 29 Mayıs'ta kılınacak ilk Cuma namazı öncesi Fatih Belediyesi ekipleri tarafından bugün dezenfekte edildi.

Süleymaniye Camii 29 Mayıs'ta kılınacak ilk Cuma namazı öncesi Fatih Belediyesi ekipleri tarafından bugün dezenfekte edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapalı olan camilerde 29 Mayıs'ta ilk cuma namazı kılınacak. Süleymaniye Camii cuma namazı öncesi Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi Ekipler, camide bulunan halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte etti. Cami ve mescitlerin açılması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. Süleymaniye Camii havadan da görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA