(Havadan görüntülerle) SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ 'BARBAROS HAYREDDİN PAŞA' TUZLA LİMANI'NA GELDİ

Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,DHA

Doğu Akdeniz'de bir süredir doğalgaz arama çalışması yapan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', Tuzla Limanı'na ulaştı.

Doğalgaz ve petrol aramalarından kullanılmak üzere 2013 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Norveç'ten satın alınan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', bir süredir Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyordu. Çalışmalara ara veren 'Barbaros Hayreddin Paşa', Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan, İstanbul'un Tuzla'ya ulaştı. Tuzla Tersanesinde bakıma alınan geminin limana giriş yaptığı anlar havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü: ------------------------Geminin havadan görüntüleri

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı