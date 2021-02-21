(Havadan görüntülerle) SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ 'BARBAROS HAYREDDİN PAŞA' TUZLA LİMANI'NA GELDİ
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(Havadan görüntülerle) SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ 'BARBAROS HAYREDDİN PAŞA' TUZLA LİMANI'NA GELDİ

21.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:49
(Havadan görüntülerle) SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ 'BARBAROS HAYREDDİN PAŞA' TUZLA LİMANI'NA GELDİ

Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,DHA Doğu Akdeniz'de bir süredir doğalgaz arama çalışması yapan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', Tuzla Limanı'na ulaştı.

Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,DHA 

Doğu Akdeniz'de bir süredir doğalgaz arama çalışması yapan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', Tuzla Limanı'na ulaştı. 

Doğalgaz ve petrol aramalarından kullanılmak üzere 2013 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Norveç'ten satın alınan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', bir süredir Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyordu. Çalışmalara ara veren 'Barbaros Hayreddin Paşa', Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan, İstanbul'un Tuzla'ya ulaştı. Tuzla Tersanesinde bakıma alınan geminin limana giriş yaptığı anlar havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü: ------------------------Geminin havadan görüntüleri

-Genel ve detay 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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