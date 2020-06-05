(Havadan görüntülerle) SİLİVRİ DEPREMİNDE MİNARESİ YIKILAN AVCILAR'DAKİ CAMİNİN YIKIMINA BAŞLANDI SİLİVRİ açıklarında geçen 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da bir minaresi yıkılan, ikincisi de kesilerek alınan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkımna bugün başlandı.

SİLİVRİ açıklarında geçen 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da bir minaresi yıkılan, ikincisi de kesilerek alınan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkımna bugün başlandı.

D-100 Karayolu'nun hemen yanındaki yanında 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden biri depremde yıkılmıştı.İncelemelerin ardından cami, 1 gün sonra ibadete kapatılarak mühürlendi. Sağlam olmadığı belirlenen diğer minare de 40 kişilik ekip tarafından 20'şer tonluk parçalar halinde kesilip yere indirildi. Minarelerin yapımında 14- 16 milimetrelik yerine 8 milimetrelik demir kullanıldığı belirlendi. Minaresiz kalan ibadete kapalı camiden alınan karot örneklerinin incelenmesi sonucu yapının deprem yönetmenliğine uygun olmadığı belirlenirken, yıkılması kararlaştırıldı.

YIKIMI KESİNLEŞTİ, İÇİ BOŞALTILDI

İstanbul'da geçen 8 Ocak'ta etkili olan saatteki hızı yer yer 104 kilometreyi bulan fırtınada minaresiz Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin kubbesindeki sac levhalar da yerinden çıkarken, Avcılar Müftülüğü, İstanbul Müftülüğü ile yıkım işlemlerinin hızlandırılmasına çalıştı. Müftülük, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşerek Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin akıbetinin belirlenmesini istedi. Karot örneklerinin incelenmesi sonucu yıkılmasına karar verilen ve içerisindeki tüm kullanılabilecek malzemeleri Yeşilkent'teki inşaat halindeki bir camiye taşınan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkım işlemlerine bugün saat 09.00'dan itibaren başlandı.Yıkım işini üstlenen firma temsilcisi Muhammed Ali Erdemli, çalışmaların 4 günde tamamlanacağını belirtirken, "İki günde makasla indirir 4 günde toparlamış ve inşallah sağ salim teslim oluruz. Trafiği etkileyecek durum olmayacak. Yıkımı ile zorlayacak durum yok. Cami boş yıkım sırasında yapının ters dönmesini önleyecek önlemlerimizi aldık" dedi

Görüntü dökümü: -----------------Havadan görüntüler-Caminin yıkım çalışmalarının drone görüntüleri--Cami yıkımından görüntüler-Camiyi yıkan firma yetkilisinin açıklaması-Genel ve detay görüntüler-(Arşiv görüntüler)-Caminin depremden sonraki görüntüleri-Cami minaresinin yıkımı sırasında drone ile çekilen görüntüler-Caminin kapısının mühürlü görüntüleri-Cami içerisindeki eşyalar taşınırken

- İstanbul

Kaynak: DHA