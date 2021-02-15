(Havadan fotoğraflarla) Silivri'de kar yağışı devam ediyor
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(Havadan fotoğraflarla) Silivri'de kar yağışı devam ediyor

15.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:30
(Havadan fotoğraflarla) Silivri'de kar yağışı devam ediyor

SİLİVRİ'de hafta sonu başlayan kar yağışı devam ederken, Silivri havadan da görüntülendi.

SİLİVRİ'de hafta sonu başlayan kar yağışı devam ederken, Silivri havadan da görüntülendi.  Kar yağışının ardından Silivri beyaza büründü. Silivri Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme araçlarıyla çalışmalarına devam ediyor. Yoğun kar yağışının olduğu ilçe merkezi ve mahalleler havadan da görüntülendi. 

(Fotoğraf) 


(Havadan fotoğraflarla) Silivri'de kar yağışı devam ediyor
(Havadan fotoğraflarla) Silivri'de kar yağışı devam ediyor
(Havadan fotoğraflarla) Silivri'de kar yağışı devam ediyor
(Havadan fotoğraflarla) Silivri'de kar yağışı devam ediyor
(Havadan fotoğraflarla) Silivri'de kar yağışı devam ediyor
(Havadan fotoğraflarla) Silivri'de kar yağışı devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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