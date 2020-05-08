(Havadan görüntülerle) ŞİLE VE TUZLA'DA KİRALIK VİLLA TARZI EVLERE TALEP YÜKSEK
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(Havadan görüntülerle) ŞİLE VE TUZLA'DA KİRALIK VİLLA TARZI EVLERE TALEP YÜKSEK

(Havadan görüntülerle) ŞİLE VE TUZLA'DA KİRALIK VİLLA TARZI EVLERE TALEP YÜKSEK
08.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:47

Koronavirüs salgını sonrası bazı vatandaşlar kalabalığın olmadığı sakin bölgelerde eşyalı evler kiralamaya başladı.

Koronavirüs salgını sonrası bazı vatandaşlar kalabalığın olmadığı sakin bölgelerde eşyalı evler kiralamaya başladı. Şile ve Tuzla'da mart ayından bu yana çok sayıda eşyalı villa tarzı ev kiralanırken, yaz aylarının yaklaşmasıyla bu talep daha da arttı.  

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken İstanbul'un farklı ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşlar şehrin sakin bölgelerinde ev kiralıyor. Mart ayından bu yana Şile ve Tuzla'da bulunan kiralık villa tarzı eşyalı evlere talep arttı. Kendilerini bu bölgelerde izole etmek isteyenler üç ve altı ay arasında ev kiralıyor. Gayrimenkul firmaları ev kiralamak için sırada bekleyenlerin olduğunu ifade ederken, yaz aylarının yaklaşmasıyla talebin daha da arttığı belirtiliyor. 

"VİLLA TARZINA DAHA YOĞUN BİR TALEP VAR"Şile'de evlere talebin yüksek olduğunu belirten gayrimenkul danışmanı Tuncay Gülman, "İstanbul'dan çok büyük talepler var. İstanbul'daki sıkıntılı daire hayatından kurtulup böyle bahçeli, rahat yaşayabilecekleri bir ev olsun diyorlar. Bize talepler çok fazla. Kendilerini bir şekilde izole etmek istiyorlar. Çocuklarının bahçede daha rahat etmesini isteyenler daha fazlalıkta. Tabii eşyalı istiyorlar. Kurulu düzeni olan evleri tercih ediyorlar. Genellikle üç ve altı aylık kiralama gibi bir tercihleri var. Fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Eşyalı villa tarzı evlerin üç aylık kirası 18 bin TL ile başlıyor ve 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Villa tarzına daha yoğun bir talep var. Dairede oturuyorlar ve burada en azından farklı bir konsept olsun diyorlar ve genellikle Şile'deki tercihleri bahçeli evler oluyor. Ev şu an çok kısıtlı. Genelde evlerini daha önce kiraya verenler hastalıktan dolayı kendileri gelmek istiyorlar. Kısıtlı bir durum söz konusu" dedi.

"YAZI MÜMKÜN OLDUĞUNCA BURADA GEÇİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"Bir hafta önce ailesiyle birlikte Şile'de villa tarzı ev kiralayan Mustafa Baba, "Ben Kadıköy'de oturuyorum. Bizim çocuğumuz ve malum okullar tatil oldu. Hem koronavirüste biraz daha izole olmayı daha iyi başarabilmek için hem de daha temiz havası olan bir yere nereye gidebiliriz diye düşündüğümüzde İstanbul il sınırları içinde Şile Anadolu Yakası'nda aklımıza gelen ilk yer oldu. Dolayısıyla biraz bakındık. İyice araştırdık. Şu an bulduğumuz yer bizim için uygun görünüyor. Yazı mümkün olduğunca burada geçirmeye çalışacağız. Tabii umarım sağlığımızı da koruyabiliriz. Bunu burada yapmaya çalışacağız. Belki çocuğumuz biraz daha rahat eder. Her şey okulların açılış takvimine bağlı. Biz yaz sonunda dönmeyi düşünüyoruz. Umarım her şey yolunda gider ve özlediğimiz şehir hayatına dönebiliriz. Biz biraz izole olmayı ve temiz havada olmayı tercih ettik. Çok kiralık vardı ve hızla tükendi. Biz daha gelip bakmadan ilanlarda bile tükendiğini gördük. Hatta bakmayı bırakmıştık. Sonra bir yer denk geldi ve bulduk" diye konuştu.  

"EVİ GÖRMEDEN PARA GÖNDERECEK MÜŞTERİLERİMİZ VAR"

Kiralık villa tarzı evlere talebin yüksek olduğu bir diğer ilçe ise Tuzla. "Şu an telefonlarımız sadece onun için çalıyor" diyen gayrimenkul danışmanı Çiğdem Karademir, "Satılık villalarımız için bile arayıp üç aylık vermezler mi ne olur, bu şekilde yararlanabilir miyiz, ayağımız toprağa bassın istiyoruz diyorlar. Kiralık ev yok. Olmadığını söylüyoruz. Hatta iki katı kira teklif eden bile oldu. Baya bir rağbet var. Minimum üç ay duruma göre uzatabiliriz diyorlar. Şu an ev sahipleri de buna çok yanaşmıyor. En az bir yıl kontrat yapılıyor genelde. Hep villa istiyorlar. Özellikle eşyalı villa. Hem sezonluk hem havuzu olursa çok iyi olur diyorlar. En son dün bir müşterim Beylikdüzü'nden aradı. Şehir dışından arayanlar oluyor. Çok farklı yerlerden arayanlar var. Hemen arayıp bugün hemen evi görmeden para gönderecek müşterilerimiz var" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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