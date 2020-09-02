(Havadan görüntülerle) SARAYBURNU'NDAKİ TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI RESTORE EDİLDİ SARAYBURNU'nda bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı, restore edildi.

SARAYBURNU'nda bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı, restore edildi.

Sarayburnu Parkı'nda bulunan ve Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı olma özelliğini taşıyan anıt, bakımsız görüntüsü dolayısıyla tepkilere neden olmuştu. Uzun süredir temizlenmeyi ve restore edilmeyi bekleyen anıt için İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri çalışmalar yaptı. Heykel üzerindeki atık, pislik ve lekeler temizlendi. Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'in yaptığı ve 1926 yılında açılışı yapılan heykel, ilk günkü görüntüsüne kavuştu.

UZMAN EKİP RESTORE ETTTİ

İBB ekiplerince yapılan çalışmalarda bronz döküm olan heykel üzerindeki atık ve kirlerin temizlendiği, yaldız boya ve diğer boya kalıntılarının uzaklaştırılması işleminin ise uzman restoratör-konservatör ekip tarafından yapıldığı öğrenildi. Heykelin yüzeyindeki yoğun korozyon ise temizlenerek koruyucu uygulandı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ DE YAPILACAKÖte yandan heykelin çevresinde de düzenleme yapılması bekleniyor. İBB tarafından hazırlanan "Sarayburnu çevre düzenleme projesi"nin, onay aşamasında olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü: -----------Heykelin görüntüleri-Heykelin havadan görüntüleri-Eski halinin görüntüleri-Muhabir anonsu(Beyza Nur GÜLER)-Vatandaşlar ile röp.-Genel ve detay

- İstanbul

Kaynak: DHA