Havadan Görüntülerle)- Sancaktepe'de Toprak Kaymasının Yaşandığı Binada Son Durum

Havadan Görüntülerle)- Sancaktepe'de Toprak Kaymasının Yaşandığı Binada Son Durum

Haber-Kamera: Anıl UÇAN- İSTANBUL DHASancaktepe'de dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması nedeniyle bina boşaltılmıştı.

Havadan Görüntülerle)- Sancaktepe'de Toprak Kaymasının Yaşandığı Binada Son Durum

Haber-Kamera: Anıl UÇAN- İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması nedeniyle bina boşaltılmıştı. Belediye ekipleri, kaymanın olduğu yere toprak ve çakıl doldurup üzerini naylonla kapattı. Bina sakinleri evlerine girmezken bekleyişleri devam ediyor. Sokak araç ve yaya trafiğine demir bariyerlerle kapatılmış durumda.

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