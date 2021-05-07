Havadan fotoğraflarla//Ramazan ayının son cumasında camiler doldu taştı
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Havadan fotoğraflarla//Ramazan ayının son cumasında camiler doldu taştı

Havadan fotoğraflarla//Ramazan ayının son cumasında camiler doldu taştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RAMAZAN ayının son haftasında cuma namazında camiler doldu taştı.

RAMAZAN ayının son haftasında cuma namazında camiler doldu taştı. Koronavirüs kuralları ile cuma namazında saf tutan vatandaşların birçoğu, camilere sığmayarak meydanlarda namazını kıldı.

Ramazan ayının son cumasında vatandaşlar camilere akın etti. Bu yoğunluk nedeniyle camilere sığmayan vatandaşlar, meydanlarda namazını kıldı. Bazı vatandaşların da yollara kadar taştığı görüldü. Cuma namazında yoğun olan camilerden biri olan  Üsküdar Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi.Cuma namazını kılan vatandaşlar, öncelikle dualarının salgının bitmesinden yana olduğunu belirterek, "Ramazan ayı güzel ve sakin geçti. Hayırlı olur inşallah. Pandemi olduğu için dikkatli oluyoruz" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Havadan fotoğraflarla//Ramazan ayının son cumasında camiler doldu taştı
Havadan fotoğraflarla//Ramazan ayının son cumasında camiler doldu taştı
Havadan fotoğraflarla//Ramazan ayının son cumasında camiler doldu taştı
Havadan fotoğraflarla//Ramazan ayının son cumasında camiler doldu taştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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