Havadan fotoğraflarla//Ramazan ayının son cumasında camiler doldu taştı

RAMAZAN ayının son haftasında cuma namazında camiler doldu taştı.

RAMAZAN ayının son haftasında cuma namazında camiler doldu taştı. Koronavirüs kuralları ile cuma namazında saf tutan vatandaşların birçoğu, camilere sığmayarak meydanlarda namazını kıldı.

Ramazan ayının son cumasında vatandaşlar camilere akın etti. Bu yoğunluk nedeniyle camilere sığmayan vatandaşlar, meydanlarda namazını kıldı. Bazı vatandaşların da yollara kadar taştığı görüldü. Cuma namazında yoğun olan camilerden biri olan Üsküdar Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi.Cuma namazını kılan vatandaşlar, öncelikle dualarının salgının bitmesinden yana olduğunu belirterek, "Ramazan ayı güzel ve sakin geçti. Hayırlı olur inşallah. Pandemi olduğu için dikkatli oluyoruz" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı