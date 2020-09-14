(Havadan görüntülerle) PENDİK'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR, 9 YARALI
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(Havadan görüntülerle) PENDİK'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR, 9 YARALI

İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAPendik D-100 karayolu yan yolda bariyerleri parçalayan yolcu otobüsü devrildi.

(Havadan görüntülerle) PENDİK'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR, 9 YARALI
14.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:21

İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ  / İSTANBUL DHA

Pendik  D-100 karayolu yan yolda bariyerleri parçalayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1i ağır 9 yolcu yaralanırken, kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

 Kaza saat 06.00 sıralarında D-100 karayolu Esenyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Çorum seferini yapan 06 AC 0805 plakalı içinde 31 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerleri parçaladıktan sonra  devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDIKaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne  istikametinde Trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla yan yatan otobüs kaldırdı. Kazayı gören bir vatandaş, "Büyük bir gürültüyle uyandık. Geldiğimde yol boştu. Baktığımda otobüsün devrildiğini gördüm. Büyük bir ses oluştu. Deprem olduğunu zannettik. Yaralılar Hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. Görüntü dökümü: -------------HAVADAN GÖRÜNTÜLER-Yaralıların görüntüsü-Yaralıların ambulansa konması-Yan yatan otobüsİtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü-Parçalanan bariyer-Vatandaşlar ile röp-Yolda oluşan trafik-Otobüsün kaldırılması-Genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: DHA

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