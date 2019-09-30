(havadan görüntülerle) metrobüste yangın; seferler aksıyor (2)
Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
30.09.2019 18:15
İstanbul DHA - Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
Görüntü Dökümü:
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Yoğunluk havadan görüntüler
-Yanan metrobüs
-Müdahale edilmesi
-Oluşan kuyruk
-Durakta bekleyen yolcular
Kaynak: DHA