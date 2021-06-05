Menekşe Plajı'nda yoğunluk
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Menekşe Plajı'nda yoğunluk

Menekşe Plajı'nda yoğunluk
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasından Menekşe Plajı'na gelenler denize girdi.

Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasından Menekşe Plajı'na gelenler denize girdi. 

Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı denize girmek için gelenlerle hareketlendi. Sabah saatlerinden itibaren plaja gelenlerin bir kısmı denize girerken bir kısmı da sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Menekşe Plajındakiler havadan da görüntülendi.

 


- İstanbul
Menekşe Plajı'nda yoğunluk
Menekşe Plajı'nda yoğunluk
Menekşe Plajı'nda yoğunluk
Menekşe Plajı'nda yoğunluk
Menekşe Plajı'nda yoğunluk
Menekşe Plajı'nda yoğunluk
Menekşe Plajı'nda yoğunluk
Menekşe Plajı'nda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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