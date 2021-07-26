(havadan görüntülerle) MAVİ VATANDA NEFES KESEN TATBİKAT
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NEFES KESEN TATBİKAT
Ekiplerin eğitim tatbikatları gerçek savaş sahnelerini aratmıyor. Sınıfında dünyanın en büyüğü olan tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da bulunan Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personeli son hazırlıklarını tamamlıyor. Personel TCG Bayraktar'da 4 adet bulunan LCVP çıkarma araçlarıyla gemiden ayrılarak göreve gidiyor. Araçlar, senaryo gereği belirlenen sahil hattına doğru yol alıyor. Amfibi hücum timleri, düşman sahil hattına sessizce girebilme, orada keşif ve gözlem yapma ve hedefleri yok etme yeteneğine de sahip olacak şekilde yetiştiriliyor. LCVP araçlarıyla sahile kapak atan Mehmetçik, atılan sis bombalarının yaydığı dumanlarla düşmanın görüşünü engelliyor. Sislerin arasında geçerek senaryo gereği kendisine saldıran düşmanı etkisiz hale getiriyor. Araçlarda bulunan 2 asker de çevreye ateş açarak düşmanı sindiriyor.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı